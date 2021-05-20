Рособрнадзор планирует вернуть математику в число обязательных предметов ЕГЭ в 2022 году

Рособрнадзор планирует в следующем году вернуть математику в число обязательных предметов ЕГЭ. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время горячей линии в прямом эфире.

«В следующем году, надеюсь, ситуация с коронавирусом уйдет в прошлое, и в действие вернутся те порядки, которые у нас были до пандемии, — сказал глава Рособрнадзора. — Я могу уверенно сказать, что эта форма только этого года. И на следующий год нужно будет обязательно сдавать русский язык и математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат».

В этом году выпускники, которые планируют поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и необходимым для поступления предметам.

«До сих пор всех беспокоит, будут ли переноситься сроки экзаменов. У нас нет ни одного субъекта РФ, который бы сейчас сигнализировал нам о том, что опасается проводить экзамен, поэтому у нас нет никаких предпосылок к тому, что сроки необходимо пересматривать. За оставшийся короткий период, думаю, ситуация кардинально в худшую сторону меняться не будет. Опыт прошлого года позволяет говорить, что экзамены пройдут в штатном режиме», — подчеркнул Музаев.

По его словам, все пункты проведения экзамена по России прошли апробации, включая техническую, с организаторами провели обучение, общественные наблюдатели зарегистрированы. «Все системы, которые обеспечивают проведение ЕГЭ, готовы практически на 100%», — заключил руководитель Рособрнадзора.

Основной период единого государственного экзамена в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля. Досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году отменили.