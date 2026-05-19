Общество 19 мая 2026 08:32

Рособрнадзор перечислил нарушения, ведущие к удалению с ЕГЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рособрнадзор определил перечень нарушений, за которые участников ЕГЭ-2026 смогут удалить из пункта проведения экзамена. С соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

Согласно правилам, причиной удаления может стать несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими участниками экзамена, а также наличие при себе средств связи, фото–, аудио– и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок.

Кроме того, выпускников смогут удалить за попытку вынести из аудитории экзаменационные материалы или черновики, а также за их фотографирование.

Запрещается и передача участникам ЕГЭ шпаргалок или других запрещенных предметов. Нарушение этого правила также может повлечь удаление с экзамена.

Акт об удалении составляется в двух экземплярах в присутствии члена государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта проведения экзамена, организатора и общественного наблюдателя при его наличии. Один экземпляр документа передается участнику экзамена, второй в тот же день направляется в государственную экзаменационную комиссию.

#егэ #единый госэкзамен #Рособрнадзор #выпускники школ
