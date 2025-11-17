Рособрнадзор отметил школы Татарстана знаками качества образования
Школы Татарстана отметили знаками качества образования. Об этом на конференции «Оценка качества образования» сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
По словам Музаева, проект направлен на поддержку сильных и успешных школ, чей опыт может быть полезен другим образовательным учреждениям. В рамках инициативы образовательные организации получают почетные знаки по двум направлениям – за высокие образовательные результаты и за культуру объективного оценивания.
В Татарстане ряд школ был отмечен знаком «Высокие образовательные результаты». В их числе:
- IT-лицей КФУ;
- Лицей Иннополис;
- Лицей – инженерный центр Советского района Казани;
- Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ;
- Лицей №131 Вахитовского района Казани;
- Лицей-интернат № 2 Московского района города Казани;
- Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой Московского района Казани;
- Гимназия №7 имени Героя России А.В. Козина Ново-Савиновского района Казани;
- Центр образования «ОНИКС» для одаренных детей Сабинского муниципального района;
- Тимершикская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;
- Лицей №1 Чистопольского муниципального района;
- Гимназия №57 города Набережные Челны;
- Гимназия № 61 города Набережные Челны;
- Гимназия № 76 города Набережные Челны;
- Лицей 78 им. А.С. Пушкина города Набережные Челны;
- Гимназия №26 города Набережные Челны;
- Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей Актанышского муниципального района;
- Средняя школа №23 «Менеджер» Альметьевского муниципального района;
- Лицей-интернат №1 Альметьевска;
- Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района;
- Средняя общеобразовательная школа «Елена-Сервис».
Еще одна группа образовательных организаций республики получила знак «Высокая культура оценивания». Среди награжденных:
- Татарская гимназия № 14 имени Хади Атласи Бугульминского муниципального района;
- Сардекбашская средняя школа им. Г.Г. Гарифуллина Кукморского муниципального района;
- Международная школа Казани;
- Гимназия №139 – Центр образования Приволжского района Казани;
- Лицей инновационных технологий №36 города Набережные Челны;
- Средняя общеобразовательная школа с. Манзарас Кукморского муниципального района;
- Гимназия № 102 имени М.С. Устиновой Московского района Казани;
- Многопрофильный лицей № 187 Советского района Казани;
- Лицей – интернат имени Мустафы Онджеля Бугульминского муниципального района;
- Академический Лицей им. Н.И. Лобачевского;
- Лицей №83 – Центр образования Приволжского района Казани;
- Кильдебякская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;
- Лесхозская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;
- Гимназия №3 Зеленодольского муниципального района;
- Васильевская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева Зеленодольского муниципального района;
- Гимназия №94 имени Л.Н. Мурысина Московского района Казани;
- Лицей № 2 Бугульминского муниципального района;
- Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ;
- Лицей № 2 Альметьевска;
- Гимназия № 179-центр образования Ново-Савинского района Казани;
- Гимназия №1» Менделеевского муниципального района;
- Савгачевская средняя общеобразовательная школа Аксубаевского муниципального района;
- Кунгерская средняя общеобразовательная школа Атнинского муниципального района;
- Затонская средняя общеобразовательная школа имени Василия Петровича Муравьева пгт Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района;
- Кощаковская средняя общеобразовательная школа Пестречинского муниципального района;
- Гимназия №1 имени Ч.Т.Айтматова пгт. Кукмор;
- Гимназия №19 Приволжского района Казани;
- Казанское суворовское военное училище Министерства обороны РФ;
- Гимназия №3 Вахитовского района Казани;
- Лицей №2 имени академика К.А. Валиева г. Мамадыш;
- Средняя общеобразовательная школа №1 г. Мамадыш;
- Средняя общеобразовательная школа №12 Вахитовского района Казани;
- Лицей № 35 Нижнекамского муниципального района;
- Средняя общеобразовательная школа № 58 города Набережные Челны;
- Лицей №23 Ново-Савиновского района Казани;
- Лицей-интернат № 24 Нижнекамского муниципального района;
- Черемшанская средняя общеобразовательная школа №2 Черемшанского муниципального района;
- Гимназия №2 имени Мулланура Вахитова города Набережные Челны;
- Осиновская гимназия имени С. К. Гиматдинова Зеленодольского муниципального района;
- Гимназия №5 города Альметьевск;
- Татарская гимназия № 2 имени Шигабутдина Марджани при КФУ Московского района Казани;
- Лицей №26 им. М. Джалиля Авиастроительного района Казани;
- Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2 Аксубаевского муниципального района;
- Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза Сергеева Михаила Егоровича г. Нурлат;
- Гимназия №77 города Набережные Челны;
- Ципьинская средняя общеобразовательная школа Балтасинского муниципального района;
- Шеморданский лицей «Рост» Сабинского муниципального района;
- Яныльская средняя школа имени Р.М.Зарипова Кукморского муниципального района;
- Гимназия г. Мензелинска;
- Академия Бала-Сити (Город детей);
- Средняя общеобразовательная школа №6 Лениногорска имени Героя России Исламова Дамира Назировича;
- Школа Иннополис;
- Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка Ново-Савиновского района Казани;
- Балтасинская средняя общеобразовательная школа Балтасинского муниципального района.
«Мы будем отмечать не только топовые школы больших городов, но и школы, которые в ограниченных социально-экономических условиях показывают хорошие результаты. Отдельно будем отмечать школы, которые демонстрируют объективные результаты и не боятся этого», – рассказал Анзор Музаев.