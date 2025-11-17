news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 11:35

Рособрнадзор отметил школы Татарстана знаками качества образования

Читайте нас в
Телеграм
Рособрнадзор отметил школы Татарстана знаками качества образования
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Школы Татарстана отметили знаками качества образования. Об этом на конференции «Оценка качества образования» сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

По словам Музаева, проект направлен на поддержку сильных и успешных школ, чей опыт может быть полезен другим образовательным учреждениям. В рамках инициативы образовательные организации получают почетные знаки по двум направлениям – за высокие образовательные результаты и за культуру объективного оценивания.

В Татарстане ряд школ был отмечен знаком «Высокие образовательные результаты». В их числе:

  • IT-лицей КФУ;
  • Лицей Иннополис;
  • Лицей – инженерный центр Советского района Казани;
  • Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ;
  • Лицей №131 Вахитовского района Казани;
  • Лицей-интернат № 2 Московского района города Казани;
  • Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой Московского района Казани;
  • Гимназия №7 имени Героя России А.В. Козина Ново-Савиновского района Казани;
  • Центр образования «ОНИКС» для одаренных детей Сабинского муниципального района;
  • Тимершикская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;
  • Лицей №1 Чистопольского муниципального района;
  • Гимназия №57 города Набережные Челны;
  • Гимназия № 61 города Набережные Челны;
  • Гимназия № 76 города Набережные Челны;
  • Лицей 78 им. А.С. Пушкина города Набережные Челны;
  • Гимназия №26 города Набережные Челны;
  • Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей Актанышского муниципального района;
  • Средняя школа №23 «Менеджер» Альметьевского муниципального района;
  • Лицей-интернат №1 Альметьевска;
  • Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района;
  • Средняя общеобразовательная школа «Елена-Сервис».

Еще одна группа образовательных организаций республики получила знак «Высокая культура оценивания». Среди награжденных:

  • Татарская гимназия № 14 имени Хади Атласи Бугульминского муниципального района;
  • Сардекбашская средняя школа им. Г.Г. Гарифуллина Кукморского муниципального района;
  • Международная школа Казани;
  • Гимназия №139 – Центр образования Приволжского района Казани;
  • Лицей инновационных технологий №36 города Набережные Челны;
  • Средняя общеобразовательная школа с. Манзарас Кукморского муниципального района;
  • Гимназия № 102 имени М.С. Устиновой Московского района Казани;
  • Многопрофильный лицей № 187 Советского района Казани;
  • Лицей – интернат имени Мустафы Онджеля Бугульминского муниципального района;
  • Академический Лицей им. Н.И. Лобачевского;
  • Лицей №83 – Центр образования Приволжского района Казани;
  • Кильдебякская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;
  • Лесхозская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;
  • Гимназия №3 Зеленодольского муниципального района;
  • Васильевская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева Зеленодольского муниципального района;
  • Гимназия №94 имени Л.Н. Мурысина Московского района Казани;
  • Лицей № 2 Бугульминского муниципального района;
  • Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ;
  • Лицей № 2 Альметьевска;
  • Гимназия № 179-центр образования Ново-Савинского района Казани;
  • Гимназия №1» Менделеевского муниципального района;
  • Савгачевская средняя общеобразовательная школа Аксубаевского муниципального района;
  • Кунгерская средняя общеобразовательная школа Атнинского муниципального района;
  • Затонская средняя общеобразовательная школа имени Василия Петровича Муравьева пгт Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района;
  • Кощаковская средняя общеобразовательная школа Пестречинского муниципального района;
  • Гимназия №1 имени Ч.Т.Айтматова пгт. Кукмор;
  • Гимназия №19 Приволжского района Казани;
  • Казанское суворовское военное училище Министерства обороны РФ;
  • Гимназия №3 Вахитовского района Казани;
  • Лицей №2 имени академика К.А. Валиева г. Мамадыш;
  • Средняя общеобразовательная школа №1 г. Мамадыш;
  • Средняя общеобразовательная школа №12 Вахитовского района Казани;
  • Лицей № 35 Нижнекамского муниципального района;
  • Средняя общеобразовательная школа № 58 города Набережные Челны;
  • Лицей №23 Ново-Савиновского района Казани;
  • Лицей-интернат № 24 Нижнекамского муниципального района;
  • Черемшанская средняя общеобразовательная школа №2 Черемшанского муниципального района;
  • Гимназия №2 имени Мулланура Вахитова города Набережные Челны;
  • Осиновская гимназия имени С. К. Гиматдинова Зеленодольского муниципального района;
  • Гимназия №5 города Альметьевск;
  • Татарская гимназия № 2 имени Шигабутдина Марджани при КФУ Московского района Казани;
  • Лицей №26 им. М. Джалиля Авиастроительного района Казани;
  • Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2 Аксубаевского муниципального района;
  • Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза Сергеева Михаила Егоровича г. Нурлат;
  • Гимназия №77 города Набережные Челны;
  • Ципьинская средняя общеобразовательная школа Балтасинского муниципального района;
  • Шеморданский лицей «Рост» Сабинского муниципального района;
  • Яныльская средняя школа имени Р.М.Зарипова Кукморского муниципального района;
  • Гимназия г. Мензелинска;
  • Академия Бала-Сити (Город детей);
  • Средняя общеобразовательная школа №6 Лениногорска имени Героя России Исламова Дамира Назировича;
  • Школа Иннополис;
  • Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка Ново-Савиновского района Казани;
  • Балтасинская средняя общеобразовательная школа Балтасинского муниципального района.

«Мы будем отмечать не только топовые школы больших городов, но и школы, которые в ограниченных социально-экономических условиях показывают хорошие результаты. Отдельно будем отмечать школы, которые демонстрируют объективные результаты и не боятся этого», – рассказал Анзор Музаев.

#Школа #Рособрнадзор #Награды
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025