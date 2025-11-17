Рособрнадзор отметил школы Татарстана знаками качества образования

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Школы Татарстана отметили знаками качества образования. Об этом на конференции «Оценка качества образования» сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

По словам Музаева, проект направлен на поддержку сильных и успешных школ, чей опыт может быть полезен другим образовательным учреждениям. В рамках инициативы образовательные организации получают почетные знаки по двум направлениям – за высокие образовательные результаты и за культуру объективного оценивания.

В Татарстане ряд школ был отмечен знаком «Высокие образовательные результаты». В их числе:

IT-лицей КФУ;

Лицей Иннополис;

Лицей – инженерный центр Советского района Казани;

Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ;

Лицей №131 Вахитовского района Казани;

Лицей-интернат № 2 Московского района города Казани;

Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой Московского района Казани;

Гимназия №7 имени Героя России А.В. Козина Ново-Савиновского района Казани;

Центр образования «ОНИКС» для одаренных детей Сабинского муниципального района;

Тимершикская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;

Лицей №1 Чистопольского муниципального района;

Гимназия №57 города Набережные Челны;

Гимназия № 61 города Набережные Челны;

Гимназия № 76 города Набережные Челны;

Лицей 78 им. А.С. Пушкина города Набережные Челны;

Гимназия №26 города Набережные Челны;

Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей Актанышского муниципального района;

Средняя школа №23 «Менеджер» Альметьевского муниципального района;

Лицей-интернат №1 Альметьевска;

Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района;

Средняя общеобразовательная школа «Елена-Сервис».

Еще одна группа образовательных организаций республики получила знак «Высокая культура оценивания». Среди награжденных:

Татарская гимназия № 14 имени Хади Атласи Бугульминского муниципального района;

Сардекбашская средняя школа им. Г.Г. Гарифуллина Кукморского муниципального района;

Международная школа Казани;

Гимназия №139 – Центр образования Приволжского района Казани;

Лицей инновационных технологий №36 города Набережные Челны;

Средняя общеобразовательная школа с. Манзарас Кукморского муниципального района;

Гимназия № 102 имени М.С. Устиновой Московского района Казани;

Многопрофильный лицей № 187 Советского района Казани;

Лицей – интернат имени Мустафы Онджеля Бугульминского муниципального района;

Академический Лицей им. Н.И. Лобачевского;

Лицей №83 – Центр образования Приволжского района Казани;

Кильдебякская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;

Лесхозская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района;

Гимназия №3 Зеленодольского муниципального района;

Васильевская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева Зеленодольского муниципального района;

Гимназия №94 имени Л.Н. Мурысина Московского района Казани;

Лицей № 2 Бугульминского муниципального района;

Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ;

Лицей № 2 Альметьевска;

Гимназия № 179-центр образования Ново-Савинского района Казани;

Гимназия №1» Менделеевского муниципального района;

Савгачевская средняя общеобразовательная школа Аксубаевского муниципального района;

Кунгерская средняя общеобразовательная школа Атнинского муниципального района;

Затонская средняя общеобразовательная школа имени Василия Петровича Муравьева пгт Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района;

Кощаковская средняя общеобразовательная школа Пестречинского муниципального района;

Гимназия №1 имени Ч.Т.Айтматова пгт. Кукмор;

Гимназия №19 Приволжского района Казани;

Казанское суворовское военное училище Министерства обороны РФ;

Гимназия №3 Вахитовского района Казани;

Лицей №2 имени академика К.А. Валиева г. Мамадыш;

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Мамадыш;

Средняя общеобразовательная школа №12 Вахитовского района Казани;

Лицей № 35 Нижнекамского муниципального района;

Средняя общеобразовательная школа № 58 города Набережные Челны;

Лицей №23 Ново-Савиновского района Казани;

Лицей-интернат № 24 Нижнекамского муниципального района;

Черемшанская средняя общеобразовательная школа №2 Черемшанского муниципального района;

Гимназия №2 имени Мулланура Вахитова города Набережные Челны;

Осиновская гимназия имени С. К. Гиматдинова Зеленодольского муниципального района;

Гимназия №5 города Альметьевск;

Татарская гимназия № 2 имени Шигабутдина Марджани при КФУ Московского района Казани;

Лицей №26 им. М. Джалиля Авиастроительного района Казани;

Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2 Аксубаевского муниципального района;

Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза Сергеева Михаила Егоровича г. Нурлат;

Гимназия №77 города Набережные Челны;

Ципьинская средняя общеобразовательная школа Балтасинского муниципального района;

Шеморданский лицей «Рост» Сабинского муниципального района;

Яныльская средняя школа имени Р.М.Зарипова Кукморского муниципального района;

Гимназия г. Мензелинска;

Академия Бала-Сити (Город детей);

Средняя общеобразовательная школа №6 Лениногорска имени Героя России Исламова Дамира Назировича;

Школа Иннополис;

Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка Ново-Савиновского района Казани;

Балтасинская средняя общеобразовательная школа Балтасинского муниципального района.

«Мы будем отмечать не только топовые школы больших городов, но и школы, которые в ограниченных социально-экономических условиях показывают хорошие результаты. Отдельно будем отмечать школы, которые демонстрируют объективные результаты и не боятся этого», – рассказал Анзор Музаев.