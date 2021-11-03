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Наука и образование
3 ноября 2021  04:40

Рособрнадзор открыл горячую линию для родителей по количеству контрольных работ в школах

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Для мониторинга ситуации с количеством контрольных и проверочных работ в школах Рособрнадзор открыл горячую линию. Образовательным организациям рекомендуется проводить оценочные процедуры по каждому предмету в одной параллели не чаще одного раза в 2,5 недели, сообщает пресс-служба ведомства.

«Объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение предмета в параллели в текущем году. Рекомендуется не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках и не проводить для обучающихся одного класса более одной контрольной в день», – отметили в пресс-службе.

Школам также рекомендовано исключить замещение полноценного учебного процесса многократным выполнением однотипных заданий для подготовки к проверочным работам.

«Рособрнадзору важно получить информацию, как эти рекомендации исполняются в школах, чтобы в дальнейшем вести работу с конкретными образовательными организациями и региональными органами управления образованием», – пояснили в ведомстве.

Родители школьников могут направить информацию об избыточном количестве контрольных и проверочных работ на специальную электронную почту grafik_kr@obrnadzor.gov.ru. Необходимо указать регион, школу и удобный способ обратной связи.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения России направили в регионы рекомендации по проведению оценочных процедур в школах.

#рособрнадзор
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