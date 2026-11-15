Рособрнадзор опубликует модели ЕГЭ-2028 в ноябре

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Рособрнадзор планирует опубликовать модели ЕГЭ-2028 уже в ноябре 2026 года. Это позволит выпускникам и учителям заранее ознакомиться с изменениями в экзаменах и подготовиться к ним, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Обычно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представляет новые модели и корректировки ЕГЭ примерно за год до проведения экзаменов. В этом году документы также вынесут на общественно-профессиональное обсуждение в ноябре.

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля.