Рособрнадзор определил даты пересдачи ЕГЭ по одному предмету

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Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ. Внесенные изменения позволят выпускникам пересдать экзамен по одному учебному предмету. Ранее такую инициативу выдвинул Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«Данная возможность будет реализована уже в этом году, в связи с чем в расписание экзаменов вносятся изменения, в том числе устанавливающие дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам – 4 и 5 июля. Возможность пересдать предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения», – говорится в сообщении.

При этом действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован.

Сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются. В частности, 23 мая пройдут экзамены по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по математике базового и профильного уровней.

В обновленном расписании 4 июня предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть экзаменов по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня. Они пройдут одновременно с экзаменом по истории.

Кроме того, скорректированы сроки проведения экзаменов в резервные дни. Так, последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня. И не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами.

«Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы», – отметили в ведомстве.

В расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.