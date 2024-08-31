Рособрнадзор обсудил с экспертами изменения в ЕГЭ и ОГЭ

В Москве состоялось Всероссийское общественное обсуждение вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Четыре дня эксперты обсуждали, следует ли менять существующие форматы экзаменов, сообщает РБК.

Теперь в Рособрнадзоре собираются подготовить предложения и направить их законодателям. «Это не итоговое решение, это будет проект, который мы будем дорабатывать, согласовывать с экспертами и субъектами Российской Федерации», — пояснил руководитель ведомства Анзор Музаев.

В частности, большинство участников дискуссии согласились, что результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), следует учитывать при поступлении в 10-й класс или колледжи, сообщил заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Кроме того, все участники обсуждения выступили против отмены итогового собеседования по русскому языку и сочинения в 9-м классе, но согласились с необходимостью их совершенствовать. В том числе было предложено учитывать как в собеседовании, так и в сочинении межпредметные связи. Вместе с тем директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова заметила, что проработка нового формата собеседования займет не меньше двух лет.

Обсуждалось также предложение проводить ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате. Впрочем, по словам Решетниковой, этот вопрос потребует еще более длительной проработки.

В экзамен по литературе ФИПИ хочет добавить устную часть, хотя такое изменение поддержали не все педагоги. Однако для его внедрения тоже понадобится гораздо больше двух лет.

Разные позиции были высказаны относительно отмены публикации демонстрационных вариантов КИМ (демоверсий экзаменов). Сторонники решения отмечали, что оно уменьшит вероятность «нарешивания» заданий и позволит проверить реальные знания выпускников. Противники предупреждали, что отказ от публикации может негативно сказаться на сдаче.

Помимо этого, оказались упомянуты использование искусственного интеллекта для проверки экзаменационных работ и установка блокаторов мобильной связи в местах проведения экзаменов. Последнюю меру поддержали все участники дискуссии, но на данный момент такую меру не получится реализовать технически, признал Круглинский.