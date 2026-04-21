Рособрнадзор назвал список вещей, которые могут иметь при себе участники ЕГЭ

Сдача ЕГЭ по русскому языку в 2024 году

Рособрнадзор составил список вещей, которые могут находиться на столе учащегося и использоваться им во время проведения единого государственного экзамена в текущем, 2026 году. Об этом со ссылкой на памятку о правилах проведения экзамена сообщает ТАСС.

В частности, на столе, за которым сидит сдающий ЕГЭ ученик, могут находиться: черновики, гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, лекарства, перекус и бутилированная питьевая вода. При этом упаковка воды не должна отвлекать других участников экзамена.

Кроме того, лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут использовать во время сдачи ЕГЭ специальные технические средства.

На экзамены по биологии, географии, физике и химии можно принести непрограммируемый калькулятор, а на экзамены по математике и физике – линейку без справочной информации.

В свою очередь на ЕГЭ по литературе можно взять орфографический словарь. При этом словари должна предоставить образовательная организация, на базе которой организован пункт проведения экзамена (ППЭ).

Дело в том, что пользоваться личными словарями участникам ЕГЭ не рекомендуется «в целях недопущения нарушения порядка в части использования справочных материалов, письменных заметок» и так далее.

У сдающих единый государственный экзамен не должно быть при себе средств связи, электроники мультимедиа, электронно-вычислительной техники и прочих средств хранения и передачи информации. Личные вещи участники ЕГЭ оставляют в специально выделенном месте в здании, отведенном под ППЭ.