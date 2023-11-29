Рособрнадзор назвал эффективной работу Татарстана по противодействию коррупции

В системе образования Татарстана достаточно эффективно и правильно выстроена работа по противодействию коррупции. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Евгений Семченко на заседании коллегии Минобрнауки РТ.

«Эта работа касается не только мониторинга и профилактики, но и правильного воспитания антикоррупционного сознания подрастающего поколения. Она касается разных направлений – приема в школу, перевода в другое учреждение, зачисления в десятые классы, поступления в вузы, объективного проведения контрольных и проверочных работ. Здесь мы с удовлетворением отмечаем большую работу, которую проводит Минобрнауки РТ, и высокие результаты в этом направлении», – сказал спикер.

Семченко добавил, что Рособрнадзор работает с региональными министерствами по снижению документационной и бюрократической нагрузки на педагогов. Это делается для того, чтобы освободить учителей от ненужной и рутинной деятельности по заполнению разных документов.

По его словам, уже в ближайшее время будет утвержден перечень документов – только их должны будут заполнять учителя, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели ссузов. «И чуть позже выйдем на перечень документов, только которые будут иметь право запрашивать различные организации у образовательных учреждений», – подчеркнул спикер.