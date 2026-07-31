Рособрнадзор намерен дополнить ЕГЭ по истории устной частью к 2030 году

Рособрнадзор рассчитывает внедрить устную часть в Единый государственный экзамен по истории к 2030 году. Об этом рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев, передает РИА Новости.

По словам чиновника, на данный момент начинается разработка моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов.

«В 9-м классе будет устная модель экзамена по истории, она войдет в штатный режим в девятом классе в 2028 году. Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет [ЕГЭ], в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир – к 2030 году», – пояснил Мусаев.

При этом следующим предметом, ЕГЭ по которому окажется дополнен устной частью, скорее всего, станет литература, уточнил он.

Кроме того, глава Рособрнадзора добавил, что выпускникам 9-х классов переживать не стоит, так как с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от четырех до пяти лет. Максимум – их ждет участие в апробации моделей проведения устного экзамена для получения обратной связи, заключил он.

Ранее глава Рособрнадзора отмечал, что обязательно устный экзамен по истории для девятиклассников стартует с 2028 года. До этого он утверждал, что новую модель сначала опробуют в разных регионах страны и доработают с учетом замечаний от учителей.

В свою очередь в Министерстве просвещения РФ заявляли, что новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из разрабатываемых сейчас учебников.