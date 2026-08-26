Рособрнадзор изменил систему оценивания ОГЭ по русскому языку и обществознанию

В Рособрнадзоре сообщили об изменениях в структуре и содержании контрольных измерительных материалов Основного государственного экзамена. Максимальное количество баллов за ОГЭ по русскому языку увеличено с 37 до 38. Отдельные корректировки, по данным ведомства, коснулись заданий, требующих написания сочинения-рассуждения на основе опорного текста, сообщили в Рособрнадзоре.

Изменится и формат итогового собеседования по русскому языку. Общее число заданий сократится с четырех до трех, максимальный балл снизится с 20 до 17. Вместо диалога на жизненные темы с экзаменуемыми проведут беседу по выданному тексту, время на подготовку увеличено.

В экзамене по обществознанию теперь будет 20 заданий, из ОГЭ по истории убрали одно испытание повышенного уровня сложности. Максимальный первичный балл по этим предметам снизится с 37 до 32. Изменения, по словам представителей Рособрнадзора, направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками.

Контрольные измерительные материалы по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике и химии остались без изменений.