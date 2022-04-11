Рособрнадзор: Для проведения ЕГЭ в регионах есть необходимые запасы бумаги и картриджей

Для проведения ЕГЭ в регионах России имеются необходимые запасы бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, антисептиков и средств для уборки помещений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что во всех регионах бумага, картриджи и другие материалы имеются в полном объеме, либо осуществляются их небольшие штатные дозакупки в том числе для формирования планового резерва», – отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он заверил, что проведение ЕГЭ будет обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с графиком.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. В настоящее время завершается досрочный период экзаменов, во время которого проблем с наличием бумаги и других расходных материалов не возникло.