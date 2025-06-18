Рособрнадзор: Более 600 участников удалили с ЕГЭ в 2025 году

В ходе основного этапа Единого государственного экзамена 2025 года с экзаменов были удалены 608 участников. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные – за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы – ред.), шпаргалки использовать и так далее», — рассказал Музаев.

Согласно действующему порядку проведения государственной итоговой аттестации, выпускники, удалённые с экзаменов, имеют право пересдать ЕГЭ только по русскому языку и базовой математике. Пересдача возможна в дополнительный период с 4 по 23 сентября, чтобы у учащихся всё же была возможность получить аттестат в текущем году.