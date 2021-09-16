«Роснефть» приготовила для международного ИТ-сообщества сразу две задачи

В 2021 году компания «Роснефть» традиционно организует серию хакатонов* для российских программистов. Марафон ИТ-соревнований завершится международным конкурсом с онлайн-финалом в столице.

В конце ноября в Москве состоится онлайн-финал марафона «Роснефти». Участники Rosneft Challenge 2021 будут с сентября по ноябрь решать две задачи (на выбор): идентификация северных оленей на аэрофотоснимках и выделение молодых особей и разработка web-приложения для поиска объектов-аналогов в проектной документации по параметрам. Для успеха участникам понадобятся навыки решения задач, связанных с компьютерным зрением и навыки обработки естественного языка, а также опыт в разработке web-приложений.

В соревновании RC2021 могут принять участие российские и иностранные ИТ-специалисты. К участию допускаются команды до четырех человек. Также можно зарегистрироваться одному участнику, организаторы подберут участникам команду.

Регистрация на ИТ-соревнование стартует 17 сентября по ссылке.

Организатор ИТ-Марафона – корпоративный институт Компании ООО «РН-БашНИПИнефть», центр разработки линейки наукоемкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти».

*Хакатон – соревнование, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время.