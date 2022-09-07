«Роснефть» приглашает программистов на масштабный ИТ-марафон

Организатор ИТ-марафона, центр разработки наукоемкого программного обеспечения «РН-БашНИПИнефть», открыл регистрацию на хакатон для программистов-робототехников. Подать заявки могут студенты и магистранты вузов на сайте до 1 октября. После отборочного онлайн-тура лучшие команды будут приглашены на финал, который пройдет в Уфе 11-13 ноября. Призовой фонд хакатона — 500 000 рублей*. Общий призовой фонд превысит два миллиона рублей.

Чтобы войти в топ-3 или взять одну из номинаций, участникам нужно на высоком уровне владеть навыками программирования на языке Python, сборки и отладки конструкций, работы с 3D-принтером.

«Хакатон для программистов-робототехников — самое зрелищное событие ИТ—марафона, которое мы проводим уже третий год подряд. Студенты со всей страны решают задачи, напрямую связанные с деятельностью Роснефти. Несмотря на свой юный возраст, они показывают хорошие результаты, которые мы в дальнейшем используем в крупных проектах по автоматизации производственных процессов. Одновременно прививаем молодежи интерес к роботизации — одной из самых востребованных специализаций в нефтянке сегодня», — комментирует начальник отдела роботизации производственных процессов «РН-БашНИПИнефть» Константин Ильин.

С сентября по ноябрь научный институт проведет еще два масштабных хакатона Rosneft Challenge, общий призовой фонд которых составит 1 840 000 рублей*. ИТ-соревнования пройдут на онлайн-платформе Codenrock. Регистрация на первый хакатон стартует 14 сентября, на второй — 5 октября (на сайте). К участию приглашаются все желающие старше 18 лет.

Претендентам на главный приз первого хакатона Rosneft Challenge нужно будет создать модель машинного обучения и с ее помощью спрогнозировать дату отказа установки электроприводного центробежного насоса.

Задача второго челленджа связана с бережным потреблением водных ресурсов во время нефтедобычи. Командам предстоит разработать модель прогнозирования добычи жидкости и обводненности для скважин на основе данных по закачке воды.

Призеры соревнований будут приглашены на финал, который состоится 2 декабря в Москве с участием представителей «Роснефти» и экспертов отрасли.

*до вычета налогов