«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Роснефть» официально перешли на оплату сырья в национальных валютах. Решение принято по итогам встречи исполнительного директора российской компании Игоря Сечина с председателем CNPC Дай Хоуляном на полях ПМЭФ, сообщает российская компания.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и КННК (CNPC) являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», – говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Сечин и Дай Хоулян обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, еще одним важным направлением сотрудничества «Роснефти» и CNPC заявлена организация российско-китайского энергетического бизнес-форума, который запланирован на эту осень.