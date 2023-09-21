Рослесхоз: Ситуация с лесными пожарами в России стабилизировалась

Фото: пресс-служба Рослесхоза

В России ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Об этом заявили в пресс-службе Рослесхоза.

«На сегодняшний день на землях лесного фонда тушат 11 лесных пожаров на 86 га, из них локализовано 4, за сутки ликвидировано 28, — рассказал замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. — Подчеркну, пожароопасный период ещё не завершен, поэтому властям субъектов надлежит сохранять свои силы в режиме готовности и в случае необходимости оперативно обращаться за помощью в Рослесхоз».

Отмечается, что действующие возгорания не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики, их устранят в ближайшее время.

Согласно данным Рослесхоза, с начала пожароопасного периода во время летнего пика по всей России тушили более 170 лесных пожаров на 400 тыс. гектаров.