Общество 25 декабря 2025 10:24

Роскосмос запустит с Восточного 52 спутника на ракете «Союз-2.1б»

Роскосмос анонсировал запуск 52 космических аппаратов с космодрома Восточный. Вывод спутников на орбиту обеспечит ракета-носитель «Союз-2.1б», сообщили в канале Госкорпорации в MAX.

В составе полезной нагрузки находятся два аппарата «Аист-2Т», разработанные в РКЦ «Прогресс». Они созданы на базе предыдущей модели «Аист-2Д», но отличаются улучшенными характеристиками. Новые спутники оснащены двигателями для коррекции орбиты, имеют увеличенный срок службы и способны быстрее передавать данные.

Ключевая задача аппаратов «Аист-2Т» – стереоскопическая съемка поверхности Земли. Полученные данные позволят создавать объемные цифровые модели местности, а также вести мониторинг чрезвычайных ситуаций.

