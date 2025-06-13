Роскосмос: Утечка на российском сегменте МКС устранена

На Международной космической станции устранена утечка воздуха из переходной камеры служебного модуля «Звезда». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Завершен очередной этап герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда". Согласно оценке экспертов Центра управления полетами, утечки на российском сегменте МКС нет», — заявили в ведомстве.

Проблему впервые зафиксировали ещё в сентябре 2019 года. С тех пор неоднократно проводились работы по устранению утечки, однако добиться полного герметичного состояния удавалось лишь временно. Последние испытания показали, что утечка прекратилась впервые с момента ее обнаружения.

«Роскосмос» продолжает ежедневный мониторинг и обслуживание всех систем российского сегмента МКС.

Как сообщает РИА Новости, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе, заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев подчеркнул, что безопасность экипажа остается ключевым приоритетом.

Он также сообщил, что в конце года в рамках программы перекрестных полетов на станцию отправятся как российские космонавты, так и астронавт NASA.