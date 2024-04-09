Роскосмос: Умер космонавт, дважды Герой СССР Владимир Аксенов

На 90-м году жизни скончался советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, инженер-подполковник запаса Владимир Аксенов. Об этом в официальном Telegram-канале Роскосмоса рассказал руководитель госкорпорации Юрий Борисов.

«Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу», — заметил глава Роскосмоса, выражая соболезнования родственникам космонавта.

По словам Борисова, свойственные Аксенову «неутомимая энергия и нестандартное мышление, мужество и сила воли, инициативность и высочайшая ответственность» позволили ему совершить первый испытательный полет нового космического корабля «Союз Т-2».

Владимир Викторович Аксенов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области РСФСР. Окончил Мытищинский машиностроительный техникум и Всесоюзный заочный политехнический институт (по специальности «инженер-механик»), учился в 10-й военной авиационной школе первоначального обучения в Кременчуге и в Чугуевском военном авиационном училище летчиков.

Фото: пресс-служба Роскосмоса

С 1957 по 1973 год работал в ОКБ-1. Принимал участие в разработке и испытаниях космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», станций «Салют». В частности, разрабатывал методики работы космонавтов и занимался их обучением по выполнению программы полетов. Состоял в отряде космонавтов с марта 1973 года.

В 15 по 23 сентября 1976 года вместе с Валерием Быковским совершил свой первый полет в качестве бортинженера на корабле «Союз-22» продолжительностью 7 суток 21 час 52 минуты 17 секунд (позывной — «Ястреб-2»).

С 5 по 9 июня 1980 года вместе с Юрием Малышевым совершил свой второй полет в качестве бортинженера на корабле «Союз Т-2» (позывной — «Юпитер-2») продолжительностью 3 суток 22 часа 19 минут 30 секунд. Была произведена стыковка с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6» — «Союз-36». Впервые в мире она проводилась в ручном режиме (из-за отказа бортового вычислителя).

Отчислен из отряда космонавтов в связи с уходом на пенсию и переходом на другую работу 17 октября 1988 года. Занимал впоследствии ряд постов в научных, общественных и коммерческих организациях.