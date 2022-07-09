«Роскосмос» трудоустроит получивших травмы во время спецоперации военных

«Роскосмос» организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих - участников специальной военной операции, которые не смогут вернуться на службу из-за травм, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, к переобучению привлекут порядка 30 вузов, у которых налажено взаимодействие с корпорацией. С новыми специальностями бывшие военные смогут трудиться в «Роскосмосе».

Рогозин объяснил повышенный кадровый интерес к участникам спецоперации их необыкновенной стойкостью, мотивацией и преданностью стране, которые в такой отрасли как ракетно-космическая просто необходимы.