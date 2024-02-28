«Роскосмос» сообщил об утечке воздуха в российском сегменте МКС

На борту МКС действительно зафиксирована утечка воздуха, космонавты регулярно проводят работы по поиску и устранению мест утечки. Находящимся на станции экипажу и самой МКС ничего не угрожает, передает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Ранее НАСА сообщила о выявлении утечки воздуха в российском сегменте станции.

«Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС», – сказали в российской госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что из-за устаревания конструкции постоянно растет необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ, что занимают значительное количество времени экипажа.