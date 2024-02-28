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«Роскосмос» сообщил об утечке воздуха в российском сегменте МКС
На борту МКС действительно зафиксирована утечка воздуха, космонавты регулярно проводят работы по поиску и устранению мест утечки. Находящимся на станции экипажу и самой МКС ничего не угрожает, передает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
Ранее НАСА сообщила о выявлении утечки воздуха в российском сегменте станции.
«Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС», – сказали в российской госкорпорации.
В «Роскосмосе» отметили, что из-за устаревания конструкции постоянно растет необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ, что занимают значительное количество времени экипажа.
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