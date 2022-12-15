Роскосмос сообщил о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22» на МКС

В четверг повредилась внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

Экипаж доложил, что сработал сигнализатор системы диагностики корабля, который сообщил о падении давления в системе охлаждения. «Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности», – рассказали в госкорпорации.

Для установления причин произошедшего космонавт Анна Кикина провела фото- и видеосъемку внешней поверхности корабля с помощью камеры на манипуляторе ERA, после чего данные были переданы на Землю.

Отмечается, что все системы станции и пристыкованного к ней корабля «Союз МС-22» работают в штатном режиме, экипаж находится в безопасности.