Общество 22 ноября 2025 17:26

Роскосмос сообщил, что сборка новой ракеты «Союз-2.1а» завершена

На космодроме Байконур была завершена сборка новой ракеты «Союз-2.1а». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

24 ноября ракета будет установлена на стартовой площадке, а 27 ноября, в 12:28 по московскому времени, ракета должна вместе с экипажем отправиться к Международной космической станции.

На новом объекте полетят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Ожидается, что экипаж пробудет на орбите 242 дня.

#Роскосмос #космос #ракета
