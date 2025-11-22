Роскосмос сообщил, что сборка новой ракеты «Союз-2.1а» завершена

На космодроме Байконур была завершена сборка новой ракеты «Союз-2.1а». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

24 ноября ракета будет установлена на стартовой площадке, а 27 ноября, в 12:28 по московскому времени, ракета должна вместе с экипажем отправиться к Международной космической станции.

На новом объекте полетят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Ожидается, что экипаж пробудет на орбите 242 дня.