Роскосмос: К Земле летит астероид размером с четыре Эйфелевых башни

Астероид в четыре раза превышающий размеры Эйфелевой башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Роскосмос.

«К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 километра, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни <...> астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», — сказано в сообщении госкорпорации.

Анимация полета космического тела, созданная сотрудниками Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук с помощью телескопа на Алтае, также опубликована Роскосмосом.