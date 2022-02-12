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Общество
12 февраля 2022  20:15

Роскосмос: К Земле летит астероид размером с четыре Эйфелевых башни

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Астероид в четыре раза превышающий размеры Эйфелевой башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Роскосмос. 

«К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 километра, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни <...> астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», — сказано в сообщении госкорпорации.

Анимация полета космического тела, созданная сотрудниками Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук с помощью телескопа на Алтае, также опубликована Роскосмосом.

 

#Роскосмос #астероид
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