Роскосмос решил возобновить работу немецкого телескопа на обсерватории «Спектр-РГ»

Роскосмос решил восстановить работу немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» совместно с российским телескопом. Такое указание дал глава ведомства Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

По его словам, такое решение необходимо для науки. Ранее Рогозин рассказал, что Германия уведомила об отключении своего телескопа на «Спектре-РГ» из-за ситуации на Украине.

«Те, кто принимал это решение [о прекращении работы телескопа], не имеют никакого морального права сегодня остановить ради человечества эти исследования только потому, что их профашистские настроения близки нашим врагам», — заявил гендиректор Роскосмоса.

В пресс-службе корпорации добавили, что санкции, введенные германской стороной, ведут к реальным убыткам ведомства, которые оно оценит и выставит на оплату партнерам.

Из-за решения германской стороны российским ученым пришлось разрабатывать новую программу наблюдений обсерватории «Спектр-РГ» в оперативном порядке. Она позволила бы с максимальной эффективностью использовать возможности российского телескопа ART-XC.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.