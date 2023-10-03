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«Роскосмос» предложил трем странам войти в проект Российской орбитальной станции
«Роскосмос» предложил космическим агентствам ЮАР, Бразилии и Турции принять участие в Российской орбитальной станции, иностранные делегации заинтересовались предложением. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает РИА Новости.
«Двусторонние встречи и контакты в рамках этого форума показали, что интерес к российской космонавтике, российским достижениям очень высокий», – отметил Борисов.
По его словам, российская сторона поделилась своими планами по развитию отечественной орбитальной станции и по продолжению пилотируемой программы, а также пригласила принять участие.
«Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР, – отметил глава госкорпорации. – В основном, мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС».
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