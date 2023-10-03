«Роскосмос» предложил трем странам войти в проект Российской орбитальной станции

«Роскосмос» предложил космическим агентствам ЮАР, Бразилии и Турции принять участие в Российской орбитальной станции, иностранные делегации заинтересовались предложением. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Двусторонние встречи и контакты в рамках этого форума показали, что интерес к российской космонавтике, российским достижениям очень высокий», – отметил Борисов.

По его словам, российская сторона поделилась своими планами по развитию отечественной орбитальной станции и по продолжению пилотируемой программы, а также пригласила принять участие.

«Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР, – отметил глава госкорпорации. – В основном, мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС».