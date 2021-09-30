Роскосмос потерял более 1 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 госкорпорация «Роскосмос» в 2020 году потеряла более 1 млрд рублей чистой прибыли от контрактов с иностранными партнерами. Это следует из данных годового отчета, опубликованного на сайте организации.

«Для организаций госкорпорации „Роскосмос“ последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд рублей и более 1 млрд рублей соответственно) <…>», — сказано в отчете.

Кроме того, на предприятиях, входящих в госкорпорацию, имели место незапланированные расходы на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходы на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию.

Отмечается также, что в связи с длительным производственным циклом влияние пандемии на экономические показатели компании продолжится и в 2022–2023 годах.