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Роскосмос показал спутниковые снимки из эпицентра паводка в Оренбуржье
Роскосмос показал, как со спутников происходит мониторинг паводков в Оренбургской области и других регионах. Снимки опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.
На снимках можно увидеть Орск и другие населенные пункты, затопленные дороги.
«В Краснохолме Оренбургской области подтоплены около 906 дворовых территорий и 41 дом. Максимальный уровень воды достигал 510 см. Паводковая ситуация начинает стабилизироваться и уровень воды снижается», — говорится в посте.
Фото: https://t.me/roscosmos_gk
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