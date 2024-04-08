news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 8 апреля 2024 19:25

Роскосмос показал спутниковые снимки из эпицентра паводка в Оренбуржье

Скопировать ссылку
Роскосмос показал спутниковые снимки из эпицентра паводка в Оренбуржье

Роскосмос показал, как со спутников происходит мониторинг паводков в Оренбургской области и других регионах. Снимки опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

На снимках можно увидеть Орск и другие населенные пункты, затопленные дороги.

«В Краснохолме Оренбургской области подтоплены около 906 дворовых территорий и 41 дом. Максимальный уровень воды достигал 510 см. Паводковая ситуация начинает стабилизироваться и уровень воды снижается», — говорится в посте.

Фото: https://t.me/roscosmos_gk

#Роскосмос
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2