news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 27 августа 2023 19:13

Роскосмос показал снимок Казани со спутника

Скопировать ссылку
Роскосмос показал снимок Казани со спутника
Фото: телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос»

18 лет назад в Казани открыли первые станции метро. В честь этого события госкорпорация «Роскосмос» поделилась снимком города со спутника «Ресурс-П».

«Тогда он (метрополитен — прим. Т-и) состоял из пяти станций. Сегодня на радиальной ветке „север-юг“ их уже 11, четыре из которых — в густонаселенных районах города за рекой Казанкой. Строится вторая линия, в восточную часть города», — говорится в подписи к фото.

Открытие мерополитена, напомним, было приурочено к 1000-летнему юбилею столицы Татарстана.

#Роскосмос #казанское метро
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное