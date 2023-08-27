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Роскосмос показал снимок Казани со спутника
18 лет назад в Казани открыли первые станции метро. В честь этого события госкорпорация «Роскосмос» поделилась снимком города со спутника «Ресурс-П».
«Тогда он (метрополитен — прим. Т-и) состоял из пяти станций. Сегодня на радиальной ветке „север-юг“ их уже 11, четыре из которых — в густонаселенных районах города за рекой Казанкой. Строится вторая линия, в восточную часть города», — говорится в подписи к фото.
Открытие мерополитена, напомним, было приурочено к 1000-летнему юбилею столицы Татарстана.
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