Роскосмос показал снимок Казани со спутника

Фото: телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос»

18 лет назад в Казани открыли первые станции метро. В честь этого события госкорпорация «Роскосмос» поделилась снимком города со спутника «Ресурс-П».

«Тогда он (метрополитен — прим. Т-и) состоял из пяти станций. Сегодня на радиальной ветке „север-юг“ их уже 11, четыре из которых — в густонаселенных районах города за рекой Казанкой. Строится вторая линия, в восточную часть города», — говорится в подписи к фото.

Открытие мерополитена, напомним, было приурочено к 1000-летнему юбилею столицы Татарстана.