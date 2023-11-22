Роскосмос показал последствия мощного наводнения в Бразилии — фото

Фото: https://t.me/roscosmos_gk

Роскосмос показал последствия наводнения на юге Бразилии. На снимке видны реки Жакуи и Каи, вышедшие из берегов после мощных ливней 18 ноября. Снимок из космоса появился в телеграм-канале госкорпорации.

«Дороги затоплены, улицы превратились в стремительные реки. Дожди и сильный ветер также вызвали массовые падения деревьев и перебои в электроснабжении целых районов», — говорится в сообщении.

Последствия наводнения затронули свыше 30 тыс. человек в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Более 1,6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.