Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Роскосмос показал последствия мощного наводнения в Бразилии — фото
Роскосмос показал последствия наводнения на юге Бразилии. На снимке видны реки Жакуи и Каи, вышедшие из берегов после мощных ливней 18 ноября. Снимок из космоса появился в телеграм-канале госкорпорации.
«Дороги затоплены, улицы превратились в стремительные реки. Дожди и сильный ветер также вызвали массовые падения деревьев и перебои в электроснабжении целых районов», — говорится в сообщении.
Последствия наводнения затронули свыше 30 тыс. человек в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Более 1,6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников