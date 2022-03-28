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Ру Тат
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Экономика
28 марта 2022  00:05

«Роскосмос» намерен удвоить число российских спутников на орбите

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Перед «Роскосмосом» стоит задача в два раза увеличить число российских спутников на орбите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Мы сейчас видим, что по сути дела главной для нас является задача удвоения орбитальной группировки», — заявил Рогозин на мероприятии, посвященном памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня гибели первого космонавта планеты.

Глава госкорпорации отметил, что запуск большого количества космических аппаратов позволит загрузить предприятия, которые выпускают системы управления, двигатели и другие составляющие ракетно-космической техники.

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