Общество 24 декабря 2025 09:32

«Роскосмос» планирует к 2036 году создать лунную электростанцию

Госкорпорация «Роскосмос» начала работы по созданию российской лунной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Для достижения этой цели госкорпорацией был заключен контракт с одним из научно-производственных объединений на выполнение работ до 2036 года, в котором предусмотрены разработка космических аппаратов, наземные испытания, летные проверки и развертывание оборудования на поверхности Луны. Кроме того, в проекте принимают участие «Росатом» и Курчатовский институт.

«Проект – важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны», – отмечают в пресс-службе госкоропорации.

