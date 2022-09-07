«Роскосмос» перенес первую в истории РФ миссию к Луне на 2023 год

Первая в истории России миссия к Луне отложена на 2023 год. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

Это не первый перенос миссии «Луна-25» с космодрома Восточный. В последний раз предполагалось, что пуск состоится до конца 2022 года. Планируется, что участники миссии отработают базовые технологии мягкой посадки в околополярной области, а также организуют контактные исследования участка южного полюса Луны.

Ранее стало известно, что один из аппаратов для мягкой посадки станции признан не соответствующим требованиям. Поэтому миссию могут перенести на более поздний срок.