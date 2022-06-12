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Ру Тат
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Национальный интерес
12 июня 2022  08:44

Роскосмос опубликовал видеопоздравление с МКС с Днем России

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Космонавты записали видеопоздравление с Днем России из космоса, находясь на МКС. Его опубликовал в своем Telegram-канале Роскосмос.

«Уважаемые друзья! Мы, космонавты Роскосмоса, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта международной космической станции поздравляем вас с Днем России», — так начинается видеопоздравление.

Корсаков напомнил, что пройденный нашей страной путь показывает, что ее народ умеет творить и созидать, мечтать и не останавливаться на достигнутом. «И сегодня мы с вами, вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед», — подчеркнул Корсаков.

«С праздником всех вас!» — хором подытожили космонавты.

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