«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Фото: https://t.me/roscosmos_gk

Вид Нижнекамской ТЭЦ-2 из космоса показал «Роскосмос». Снимок, сделанный со спутника «Ресурс-П», появился в телеграм-канале корпорации.

Объект был запущен в 1980 году и расположен в промзоне Нижнекамска. Станция снабжает электричеством и теплом не только жителей города, но и промышленные предприятия.

«В начале 70-х годов, в пик развития нефтехимического и шинного производства, энергетический комплекс в составе ТЭЦ-1 не мог обеспечить достаточный объём тепловых нагрузок. Стало необходимым возведение второй электростанции», — рассказали в компании историю создания объекта.