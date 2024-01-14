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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2
Вид Нижнекамской ТЭЦ-2 из космоса показал «Роскосмос». Снимок, сделанный со спутника «Ресурс-П», появился в телеграм-канале корпорации.
Объект был запущен в 1980 году и расположен в промзоне Нижнекамска. Станция снабжает электричеством и теплом не только жителей города, но и промышленные предприятия.
«В начале 70-х годов, в пик развития нефтехимического и шинного производства, энергетический комплекс в составе ТЭЦ-1 не мог обеспечить достаточный объём тепловых нагрузок. Стало необходимым возведение второй электростанции», — рассказали в компании историю создания объекта.
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