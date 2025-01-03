«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок зимней Казани

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в социальных сетях фотографии ряда городов России, в том числе зимней Казани, сделанные со спутников.

Новогоднее путешествие по России с помощью спутниковых снимков началось на востоке с Магадана и завершилось Калининградом на западе страны.

Фото: «Роскосмос» / «Ресурс-П»

Столица Татарстана, снятая со спутника «Ресурс-П», оказалась в одной группе с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром — городами, которые находятся в том же часовом поясе.

Фотографии некоторых городов были сделаны не с «Ресурса-П», а с другого спутника — «Канопус-В».