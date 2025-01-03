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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок зимней Казани
Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в социальных сетях фотографии ряда городов России, в том числе зимней Казани, сделанные со спутников.
Новогоднее путешествие по России с помощью спутниковых снимков началось на востоке с Магадана и завершилось Калининградом на западе страны.
Столица Татарстана, снятая со спутника «Ресурс-П», оказалась в одной группе с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром — городами, которые находятся в том же часовом поясе.
Фотографии некоторых городов были сделаны не с «Ресурса-П», а с другого спутника — «Канопус-В».
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