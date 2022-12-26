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Общество
26 декабря 2022  18:45

«Роскосмос»: Несмотря на утечку на «Союзе М-22» космонавты выйдут в открытый космос

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Ситуация с выбросом хладагента из разгерметизированной системы охлаждения корабля «Союз М-22» не повлияет на безопасность работы в открытом космосе. Отмененный ранее выход российских космонавтов будет запланирован на новую дату, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

По словам Крикалева, специалисты провели анализ, который подтвердил, что происшествие не влияет на безопасность работ в открытом космосе. «Поэтому планирование работ по выходам будет продолжено. Они будут перепланированы в зависимости от Солнца, от сеансов связи, ну и так далее, как обычно мы это делаем», – цитирует его РИА Новости.

Сейчас, пребывание экипажа на станции организовано «нормальным, штатным образом», а корабль не используется во время выходов в открытый космос даже в качестве подстраховки, добавил он.

Напомним, 15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Среди причин называлось повреждение из-за попадания микрометеорита или космического мусора. «Роскосмос» отправил на МКС рекомендации по возвращению корабля, заверив при этом в отсутствии предпосылок для спуска.

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