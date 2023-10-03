«Роскосмос» назвал наиболее вероятную причину аварии «Луны-2025»

Фото: https://t.me/roscosmos_gk

Нештатное функционирование станции «Луна-25» связано с блоком измерения угловых скоростей. Ошибки в порядке выполнения команд и передача «нулевых сигналов» бортовому комплексу управления в конечном счете привели к прекращению существования станции, заявил «Роскосмос».

«19 августа при выдаче корректирующего импульса для перевода космического аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту двигательная установка „Луны-25“ проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. В итоге станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью», — напомнили в телеграм-канале госкорпорации

Специалисты объясняют, что невключение блока акселераторов могло произойти из-за попадания в один массив данных команд с различными приоритетами исполнения. Распределение информации в таких массивах имело случайный характер. Из-за этого бортовой комплекс управления не смог зафиксировать момент набора требуемой скорости и своевременно выключить двигательную установку станции.

Работа комиссии, занимавшейся поиском причин падения станции, завершается, специалисты сформировали рекомендации для последующих миссий на спутник Земли.

Напомним, что «Луна-25» была первой почти за 50 лет отечественной миссией на Луну. Ракета «Союз 2.16» стартовала 11 августа с космодрома Восточный, спустя пять дней аппарат вышел на окололунную орбиту. Ожидалось, что он приземлится на южный полюс спутника 21 августа.

Однако из-за нештатной ситуации, случившейся на борту, станция разбилась о поверхность Луны при переходе на предпосадочную орбиту.