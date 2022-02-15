Роскосмос: На орбиту вышел грузовой корабль «Прогресс МС-19»

Грузовой корабль «Прогресс МС-19» вывела на орбиту ракета «Союз-2.1а», которая стартовала утром с Байконура, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».

В госкорпорации позднее пояснили, что пуск прошел штатно, вскоре после выведения корабля на орбиту его солнечные батареи и антенны раскрылись.

Через двое суток «Прогресс» долетит до станции, за это время корабль сделает 34 витка вокруг Земли. На 17 февраля в 10.06 по московсому времени намечена стыковка с МКС.

Грузовой корабль «Прогресс МС-19», который будет находится в космосе 370 дней, доставит на станцию питьевую воду, свежие продукты, топливо, сжатый азот, а также аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем и другие необходимые вещи.

Как пояснили в «Роскосмосе», на борту корабля находится инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых спутников «ЮЗГУ-55» Юго-западного государственного университета, которые во время одного из выходов в открытый космос российские космонавты запустят на орбиту.

В составе станции сейчас находится один российский грузовик — «Прогресс МС-18». В июне и в октябре нынешнего года к станции запустят еще два.