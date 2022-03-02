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Ру Тат
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Политика
2 марта 2022  16:43

Роскосмос: Для запуска спутников нужен выход Великобритании из состава акционеров OneWeb

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Условием запуска британских спутников связи 5 марта Роскосмос назвал выход Правительства Великобритании из состава акционеров компании OneWeb, пишет ТАСС со ссылкой на официальное сообщение госкорпорации.

«В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb», – говорится в сообщении.

В Роскосмосе пояснили, что это не приведет к экономическому ущербу, поскольку создание ракет и разгонных блоков уже оплачено, имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации.

В госкорпорации предположили, что ракета «Союз» при необходимости может быть использована не только в гражданских целях.

#Роскосмос
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