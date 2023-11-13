Росконгресс получил первый в России сертификат «Халяль» на бизнес-туризм и выставки

Росконгресс начнет вести конгрессно-выставочную деятельность по нормам ислама. Фонд стал первым в России обладателем сертификата «Халяль» в этом направлении, сообщает пресс-служба Роскачества.

«Орган по сертификации продукции и услуг „Роскачество-халяль“ выдал первый в России сертификат соответствия на проведение конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма по стандартам халяль. После прохождения тщательной сертификации и обучения специалистов сертификат аккредитованного органа халяль получил Фонд Росконгресс», — отмечается в релизе.

Росконгресс смог подтвердить, что сможет организовывать мероприятия по нормам ислама, а также предоставить все необходимое для обслуживания гостей. Тематики мероприятий фонда не противоречат принципам халяль, персонал соблюдает необходимый дресс-код и понимает нюансы участия в таких событиях.

Сертификат также позволит Росконгрессу проводить форумы в странах с преимущественно исламским населением. Для организации подобных мероприятий сертификат обязателен.