«Росконгресс» назвал даты ПМЭФ в 2026 году

Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Об этом сообщили в фонде «Росконгресс», который выступает организатором мероприятия.

«Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества», – говорится в сообщении.

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия – один из ключевых стратегических и экономических партнеров России. Проведение форума совпадает со знаковой датой – 100-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами.

В 2025 году форум собрал участников из 144 стран и территорий. Было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 трлн рублей. Особое внимание уделили вопросам высоких технологий, инфраструктуры, энергетики, экологии и международного партнерства. Также активно участвовали регионы России: 83 субъекта заключили 831 соглашение на сумму более 4,4 трлн рублей.