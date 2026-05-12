Общество 12 мая 2026 15:06

Роскомнадзор заявил об отсутствии планов блокировать Minecraft

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов о блокировке Minecraft в России и не планирует ограничивать доступ к игре. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ведомстве заявили, что никаких решений об ограничении доступа к Minecraft в Роскомнадзор не поступало. Там также подчеркнули, что вводить ограничения в отношении игр не планируется.

В начале апреля Роскомнадзор уже комментировал сообщения Телеграм-каналов о возможной блокировке Minecraft из-за случаев мошенничества внутри игры. Тогда в ведомстве сообщили, что не получали соответствующих решений судов или Генпрокуратуры.

#компьютерные игры #роскомандзор
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

