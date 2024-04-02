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Роскомнадзор заявил о сбоях в работе Telegram по всему миру
Сегодня вечером в мессенджере Telegram наблюдаются массовые сбои. С неполадками в работе сталкиваются пользователи по всему миру, сообщает центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.
«2 апреля с 19:10 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, который охватил пользователей по всему миру», — отмечается в тексте.
Согласно информации Downradar, чаще всего проблемы возникают с загрузкой изображений, видео, голосовых и видеосообщений.
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