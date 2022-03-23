Роскомнадзор заблокировал в России сервис News.Google

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сервису News.Google. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает газета «Известия».

В Роскомнадзоре при этом пояснили, что News.Google заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры РФ. В ведомстве сослались на то, что сервис «обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суд признал социальные сети Facebook* и Instagram* экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении специальной операции пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

* Социальные сети, признанные в РФ экстремистскими.