Роскомнадзор заблокировал свыше 12 млн анонимных SIM-карт в 2025 году

Роскомнадзор с начала 2025 года заблокировал более 12,2 млн анонимных SIM-карт в рамках борьбы с «серым» рынком и телефонным мошенничеством. Об этом сообщил руководитель управления ведомства по Пермскому краю Алексей Юшков, его слова приводит «РИА Новости».

Проверка достоверности сведений об абонентах привела к блокировке свыше 12,2 млн SIM-карт, оформленных без необходимых данных. В региональном заксобрании отметили, что Юшков указал и на восемь составленных административных протоколов за игнорирование операторами связи требований законодательства при заключении договоров.

Он уточнил, что такие решения стали частью комплексной борьбы с незаконным оборотом анонимных SIM-карт и телефонным мошенничеством. Также с начала года Роскомнадзор ограничил доступ к 730 интернет-ресурсам по судебным решениям.

Ограничения касались сайтов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, распространяющих порочащие материалы, связанную с азартными играми, наркотиками или содержащих призывы к суициду.