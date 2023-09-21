Роскомнадзор заблокировал интернет-журнал «Гроза». Как стало известно агентству, заблокирован он на территории РФ на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18 сентября 2023 года.

По данным источника агентства, издание заблокировано за публикацию материалов экстремистской направленности.

Издание сформировало сеть каналов, таких как «Гроза» в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, «Молния» и другие.

По данным источника «Татар-информа» в правоохранительных органах, один из основателей «Грозы» решил сотрудничать со следствием и предоставил список сотрудников редакции. Как оказалось, многие сотрудники «Грозы» живут за пределами России и публиковали материалы из-за границы.

Администраторы, редакторы и другие сотрудники привлечены к административной ответственности. Одному из основателей «Грозы» суд назначил штраф на сумму 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.