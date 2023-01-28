Роскомнадзор: за год в России произошло около 150 крупных утечек персональных данных

В прошлом году специалисты Роскомнадзора провели 78 внеплановых проверок и выявили в 87% случаев факты незаконного распространения личной информации. Всего обнаружено порядка 150 крупных утечек данных, в суде нарушителей оштрафовали на 1 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

В этом году РКН провел более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, которые произошли в четвертом квартале прошлого года. В ведомство в прошлом году обратились почти 1,7 тыс. заявителей, большая часть из них пожаловались на обработку личной информации без ведома и согласия человека.

Кроме того, жители сообщали о том, что пострадали от мошеннических действий с личными сведениями, защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию а также жаловались на то, что их персональные данные использовались в рекламных целях без их согласия.

«В общей сложности суды удовлетворили 95% исков, подготовленных юристами Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан на базе РКН – прим. ред.) в интересах заявителей», – сообщили в РКН.