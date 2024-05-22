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Роскомнадзор выявил более 2,2 тысяч нарушений в аудиовизуальных произведениях
Роскомнадзор с 2023 года выявил более 2,2 тыс. нарушений в фильмах, клипах, музыкальных и других произведениях, распространяемых в интернете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«За 2023-24 годы Роскомнадзор проанализировал 14 208 аудиовизуальных произведений, в которых выявил 2 233 нарушения. По ним приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством РФ», – указано в сообщении.
Кроме того, РКН выявил в сети 10 фильмов с признаками экстремизма и дискредитации ВС РФ. Также нарушения выявлены в произведениях семи музыкальных исполнителей.
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